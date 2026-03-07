Колокольников рассказал, как обманул Собчак
Юрий Колокольников стал гостем шоу «Натальная карта». В эфире передачи актер признался, что не всегда честно ведет себя во время интервью. Обманывать собеседников, притворяясь искренним, ему помогает актерское мастерство, пишут 7days.
Актер неожиданно рассказал, что так себя он вел и в интервью у Ксении Собчак в 2021 году. Звезда «Белого лотоса» заявил, что разыграл телеведущую, притворившись не тем, кто он есть на самом деле.
Напомним, сейчас Колокольников женат на Вильме Котавичюте. Слухи об отношениях звездной пары появились после совместной работы в сериале. Но о свадьбе стало известно лишь в конце 2024 года. От первого брака с Надеждой Макляровской Юрий воспитывает дочь Таисию. После расставания актер состоял в отношениях с Ксенией Раппопорт.