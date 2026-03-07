Колокольников рассказал, как обманул Собчак

Юрий Колокольников стал гостем шоу «Натальная карта». В эфире передачи актер признался, что не всегда честно ведет себя во время интервью. Обманывать собеседников, притворяясь искренним, ему помогает актерское мастерство, пишут 7days.

© РИА Новости

Актер неожиданно рассказал, что так себя он вел и в интервью у Ксении Собчак в 2021 году. Звезда «Белого лотоса» заявил, что разыграл телеведущую, притворившись не тем, кто он есть на самом деле.

«На самом деле сейчас здесь с вами — это я. Раньше у меня был такой образ. Когда я понимал, что у меня интервью, я такой: ха-ха-ха, надо царя-дуралея включать. Особенно на интервью Собчак. С ней по-другому нельзя. Она высасывает душу», - сообщил Юрий.

Напомним, сейчас Колокольников женат на Вильме Котавичюте. Слухи об отношениях звездной пары появились после совместной работы в сериале. Но о свадьбе стало известно лишь в конце 2024 года. От первого брака с Надеждой Макляровской Юрий воспитывает дочь Таисию. После расставания актер состоял в отношениях с Ксенией Раппопорт.