Симоньян опровергла трагическую информацию о себе, появившуюся в сети

Хейтеры на фоне того, что главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян продолжительное время борется с онкологическим заболеванием, опубликовали пост-приглашение на прощальный вечер от лица самой журналистки. Однако вдова Тиграна Кеосаяна опровергла эту информацию.

«Уважаемые друзья, если вы увидите где-нибудь подобную информацию — не ведитесь, это фейк», — прояснила она ситуацию.

Недоброжелатели не гнушаются ничем. Подписчики канала Маргариты возмущены произошедшим, пишет СтарХит.

Сейчас у Маргариты Симоньян очень тяжелый жизненный период. Она борется с онкологическим заболеванием, поднимает троих детей и поддерживает маму и свекровь.

Ее супруг, Тигран Кеосаян, актер, продюсер и кинорежиссер, прошлой осенью ушел из жизни на 60-м году жизни после того, как девять месяцев находился в коме.

23 февраля Маргарита Симоньян вручила четвертую премию имени Тиграна Кеосаяна дворнику Хайрулло Ибадуллаеву из Санкт-Петербурга, который спас выпавшего из окна семилетнего ребенка.

Журналистка учредила премию имени своего мужа 7 февраля, после того как узнала истории двух педагогов, защитивших детский сад в Оренбургской области от нападения мужчины с ножом. Она подчеркнула, что будет самостоятельно присуждать и выдавать премию «просто хорошим, правильным людям» без участия какого-либо жюри.