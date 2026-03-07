Бородина получила травму, катаясь в Куршевеле

Ксения Бородина вместе с мужем Николаем Сердюковым сейчас отдыхает в Куршевеле. 42-летняя телеведущая призналась, что сильно ударилась, упав во время катания на знаменитом горнолыжном курорте, расположенном во французских Альпах.

© РИА НОВОСТИ

Ксения в микроблоге выложила видеоролик, где показала, как она катается на лыжах. И при этом призналась, что сама она совсем не спортсменка экстра-класса. Слишком редко ей удается потренироваться, пишет издание thevoicemag.

«Тяжеловато мне, конечно. Кататься 1 раз в год — это не дело, но чаще не получается. Пожелайте мне удачи, потому что еще вчера я упала так сильно и ударилась головой. Думала, все оставшиеся мозги вылетят. Хорошо, что в шлеме, это прям важно!» — сообщила Ксения.

Ксения Бородина стала известна после проекта «Дом-2», где была ведущей с 2004 года. В декабре 2023-го она сообщила, что покинула шоу. В июне 2025-го знаменитость вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. Пара познакомилась

Бородина воспитывает двух дочерей – Марусю и Теону. Старшая родилась в 2009 году от предпринимателя Юрия Будагова. Телеведущая рассталась с первым мужем в 2012-м. Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.