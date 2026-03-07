Билеты на спектакль с Ефремовым раскупили мгновенно

Билеты на спектакль «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым и Анной Михалковой, где рассказывается история бывших супругов, неожиданно встретившихся спустя годы, прогон которого состоялся 14 февраля, были раскуплены за два дня.

На 7 марта их осталось всего шесть, и это при том, что цена не маленькая – от 30 тысяч рублей за кресла на лучших местах до 2 тысяч на последнем ряду, информирует Super

До премьеры спектакля «Без свидетелей» осталось всего три недели — постановку с нетерпением ждут и критики, и любители театра, и на то есть две причины.

Во-первых, Анна Михалкова впервые исполнит значительную роль на театральной сцене. Во-вторых, к творческой деятельности официально вернется Михаил Ефремов, который отбывал наказание в колонии за ДТП со смертельным исходом.