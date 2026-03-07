Куценко рассказал, какие социальные сети у него дома под запретом

Гоша Куценко на премьере фильма «Тюльпаны», созданного при участии Национальной Медиа Группы, рассказал, что не разрешает младшим дочерям смотреть видеоролики в соцсети TikTok.

Заслуженный артист России признался журналистам 5 Канала, что в силу уже достаточно зрелого возраста очень сильно переживает з своих детей. По его словам, молодые отцы относятся к проблемам воспитания проще.

Он пытается оберегать девочек от опасностей, которые могут нести в себе социальные сети.

«Пока обходимся без TikTok. У нас танцы, кружки, спорт», — рассказал актер.

Ранее российский актер Гоша Куценко заявил, что женщин нельзя заставлять тяжело работать. Артист высказался против работы женщин в шахтах и на других традиционно мужских специальностях. По словам Куценко, желание строить карьеру зависит исключительно от характера женщины и является ее личным делом.