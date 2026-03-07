Боня отреагировала на слова Водонаевой о важности денег

Виктория Боня заявила, что считает любовь не отношениями между людьми, а особым состоянием человека.

«Любовь существует только как состояние — и оно не к кому-то, а ко всему миру. Все остальное — иллюзия», — считает она.

Телеведущая подчеркнула, что что многие люди путают настоящую любовь с химической реакцией организма, пишет издание super.

«Люди путают ее с гормонами, но это просто биология», — заявила она.

Виктория согласилась со словами Алены, что финансовая сторона жизни имеет первостепенное значение.

«Про деньги — это факт», — констатировала она.

Ранее Алена Водонаева в эфире шоу «На личный счет» ответила на вопросы об отношении к деньгам. Телеведущая заявила, что после пандемии ковида пересмотрела свои жизненные приоритеты. Сейчас для нее главное – финансовая стабильность.