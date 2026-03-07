Бледанс дала совет, как провести оставшиеся холодные дни

Эвелина Бледанс поделилась с подписчиками идеей с пользой пережить последние оставшиеся холодные недели. Актрис написала в микроблоге, что в этом году зима затяжная и все от нее устали. Но есть способ скрасить плохую погоду.

По словам Бледанс, именно в такую погоду поможет поддержать здоровье и улучшить настроение поход в баню, пишет super.

«Именно в такую погоду баня — идеальный способ укрепить тело и дух. Теплый пар и уединение помогают восстановить силы и почувствовать настоящий уют», — сказала телеведущая.

Эвелина призвала подписчиков воспользоваться последними зимними днями, пока еще на улице лежит снег.

