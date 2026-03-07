Семенович прокомментировала предложение баллотироваться в Госдуму

Анне Семенович русская экологическая партия «Зеленые» предложила поучаствовать в предстоящих выборах депутатов Государственной думы. Певица сказала журналистам издания absatz, что взяла паузу для размышления.

«Да, действительно, «Зеленые» предложили мне стать их кандидатом на предстоящих выборах в Госдуму. Дело очень серьезное и ответственное. Я уверена, что им должны заниматься профессионалы – люди, разбирающиеся в законотворчестве, юридически подкованные. А задача артиста – дарить хорошее настроение, любовь и позитив на сцене, помогать хорошим людям, делать добрые дела и поддерживать полезные инициативы. Пока я взяла паузу, чтобы подумать», – объяснила Анна.

Семенович уточнила, что сразу приняла предложение стать другом фракции.

Ранее Анна Семенович рассказала, что ее жених, бизнесмен Денис Шреер, развелся. В июне 2024 года стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Певица тогда объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе