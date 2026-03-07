Константина Меладзе заметили в Испании с молодой спутницей

Константин Меладзе живет в Испании. 62-летнего композитора заметили там в супермаркете с молодой спутницей. Девушка выбирала продукты, артист складывал их в корзину. Пару сфотографировали, а снимок выложили в социальных сетях.

Фолловеры гадают, кто это – новая подруга мэтра или же одна из его дочерей, пишет издание thevoicemag

© соцсети

Константин Меладзе свободен с осени 2023-го, когда он и Вера Брежнева объявили о разводе. Супруги были женаты с 2015-го, а их роман начался за десять лет до этого.

Константин Меладзе уехал из России после начала СВО вместе с на тот момент своей супругой Верой Брежневой. В феврале 2023 года пара выставила на продажу свой особняк в Подмосковье, после чего появились слухи об их разводе. В октябре Брежнева подтвердила, что развелась с Меладзе.