Стало известно, как Долина проведет 8 марта

Лариса Долина 8 Марта будет выступать на корпоративе для банковских работников в Санкт-Петербурге.

Как информирует Телеграм-канал SHOT, в Международный женский день Долина будет поздравлять сотрудниц банковской сферы. Выступление народной артистки сейчас стоит не менее 3,5 миллионов рублей

По подсчетам журналистов, выступление перед банкирами сможет компенсировать провал концерта певицы в подмосковной Коломне. Там было продано менее 30 процентов билетов и мероприятие пришлось перенести на ноябрь текущего года.

Собчак резко высказалась в адрес Долиной

Певица, народная артистка России Лариса Долина готовит театральную премьеру, также она уже принимает участие в спектаклях «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» и «Фигаро» московского Театра на Таганке.