Волочкова призналась, сколько миллионов потратила на операции в Германии

Анастасия Волочкова не так давно вернулась из Германии, где ей провели две серьезные операции на суставе. Балерина называет дни, которые она провела в клинике, временем мытарств. О том, сколько миллионов потратила на лечение в Германии, Анастасия откровенно рассказала корреспондентам «МК».

- Две операции были под общим наркозом, - рассказывает Анастасия. - Теперь я восстанавливаюсь. Но я – боец, не жалуюсь. Почему делала в Германии? Мне нужна была гарантия, что я выйду на сцену и буду радовать зрителей своими танцами. Две недели пролежала в стационаре - чуть с ума не сошла! И от боли, и от страха, и от всего. Но я предполагала, что это будут мытарства и ужас.

- Просила об одном только врачей: «Сделайте мне наркоз так, чтобы я не видела никаких столов и операционных», - делится прима-балерина. - Они пошли на это. Дело в том, что я боюсь иголок вообще в принципе. Для меня взять кровь равносильно операции. А там каждый Божий день в 6.20 утра у меня брали кровь, ставили капельницы, прикрепляли катетеры – Боже мой. Для меня это были самые страшные две недели. Весь февраль – месяц мытарств.

- Почему сделали две операции?

- Люди после таких операций должны лежать четыре дня. Я уже со своим доктором договорилась: мне дали специальные подпорки и мы стали ходить. Потом доктор уходил, я откладывала эти палочки и выходила в коридор. Правда, профессорам, которые меня оперировали, докладывали медсестры: «Волочкова уже ходит одна». Я - профессиональный человек, не могу без нагрузки. На третий день начала заниматься. Благо, что взяла с собой и коврик, и репетиционную одежду. У меня была гематома дикая. Я начала растягиваться, думая, что я ее растяну. А у меня из-за этого шов разошелся. Его величество случай, что в этот момент ко мне зашел профессор. Он увидел, что у меня вся нога в крови. Сказал: «Срочно надо делать операцию». А потом спросил: «Когда ели в последний раз?». Я ответила, что утром съела белочек от яйца вареного. В результате через два часа мне сделали операцию. И опять мытарства начались. И опять все сначала.

- Как сейчас себя чувствуешь?

- Чувствую себя нормально. Боль, конечно, есть. Просто я - такой человек, что никогда не покажу этого. С болью я всегда танцевала и выходила на сцену. Кстати, о том, что я еду на операцию в Германию, никому не говорила. Не хотела афишировать. Но поскольку я приехала туда за день до самой операции, мы с моим другом гуляли по улицам. Там были наши соотечественники, они подходили фотографироваться со мной. Я, конечно, не отказывалась. Видимо, они распространили наши фотографии. И пошло-поехало, начались слухи. Я не хотела говорить, что у меня операция на суставе. Я сказала: «Ребят, с косточкой на ноге проблема». Потому начали говорить, что я лечусь в какой-то дешевой клинике. Я спросить хотела: «Я – Анастасия Волочкова, успешный человек, самодостаточный. Неужели кто-то думает, что я буду экономить на здоровье?».

- Анастасия, если не секрет, во сколько обошлись операции в итоге?

- В евро чуть больше тридцати тысяч (около трех миллионов рублей). Без перелета. Плюс - дорога. В одну сторону - 150 тысяч рублей. Обратно мы летели с моим другом, поэтому получилось еще триста тысяч. В общем, все стало в копеечку.