Успенская рассказала, где покупает правильную еду для своего питомца

Любовь Успенская в беседе с журналистами программы «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала, как заботится о своем питомце. Королева шансона неразлучна со своим песиком — йоркширским терьером Френки Джуниор, пишет СтарХит.

Так, Френки Джуниор ест исключительно органические продукты — без пестицидов, искусственных добавок и регуляторов роста.

«Нам привозят все из Испании, из Америки, из Дубая — все органика. Мясо — филе-миньон из Австралии», - сообщила певица.

Доставка еды для любимца не всегда проходит без приключений. Так, Успенская поделилась историей о том, как заказала в Дубае 60 килограммов отборного мяса, которое задержали на российской таможне. За 60 килограммов премиальной говядины «блэк ангус» Успенская заплатила почти 800 тысяч рублей.

Успенская жалеет, что не заказала VIP-билет: так бы ее помощница прошла таможню без лишних вопросов.

«Девочка такая скромная ехала. Она приезжает, ей таможенники: „Это что?“ Она: „Мясо для собачки“. А они говорят: „Все надо утилизировать“», - рассказала Любовь Залмановна.

Пришлось певице вмешаться. Она смогла уговорить таможенников пропустить груз для Френки.

