Водонаева объяснила, почему у нее нет сумок Birkin

Алена Водонаева в эфире шоу «На личный счет» ответила на вопросы об отношении к деньгам. Телеведущая заявила, что после пандемии ковида пересмотрела свои жизненные приоритеты. Сейчас для нее главное – финансовая стабильность.

© РИА НОВОСТИ

Алена перестала романтизировать любовь, и на первое место поставила финансовую безопасность, пишет издание super.

«Если ты болеешь, если хочешь дать детям хорошее образование, путешествия и комфорт — все упирается в деньги», — сказала Водонаева.

Алена уточнила, что около 80 процентов доходов она инвестировала в свое будущее. Надежным активом она считает недвижимость.

«У меня до сих пор нет ни одной сумки Birkin. Я очень хочу сумку Birkin, но квартиры и фундамент под своим задом я хочу больше», — сообщила блогер.

