Цыганова призвала ввести большие штрафы за матерщину

Виктория Цыганова в беседе с Общественной Службой Новостей заявила, что за использование нецензурной лексики в публичных пространствах нужно назначать действенные штрафы.

Певица считает, что сумма штрафа должна быть основательной — например, 50 тысяч рублей. А полученные таким образом деньги следует переводить в помощь детским домам и нуждающимся.

Звезда возмущена: мат теперь можно услышать в ресторанах, местах отдыха и на природе. По словам артистки, во время поездки на Байкал ей часто встречались туристы из Москвы, которые использовали обсценную лексику.

«Я бы хотела отметить, какие невоспитанные люди приезжают на Байкал именно из столицы нашей родины. Мне было так стыдно слышать этот мат и ругань пьяных людей, которые омрачают эти святые места своим присутствием! Мы уподобляемся уже каким-то скотам», — сказала она.

