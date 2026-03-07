Ксения Собчак прилетела в Казань на Первый международный конкурс красоты БРИКС. Там она пообщалась с журналистами и гостями мероприятия. Так, блогер Эльдар Джарахов поинтересовался у Собчак, как медийному человеку создать и сохранить репутацию.

Ксения отметила, что она не боится сделать ошибку и быть в чем-то неправой. Главное – честно признать свои промахи и не отмалчиваться, пишет «Комсомольская Правда».

«Да вот, пожалуйста, Филипп Киркоров. Любой бы человек после розовой кофточки (речь идет об инциденте с журналисткой Ириной Ароян в 2004 году на пресс-конференции в Ростове-на-Дону) уже бы не пережил это никогда. У Филиппа «розовые кофточки» случаются раз в полгода. Но он искренне, он как большой ребенок, переживает все это честно. Поэтому аудитория остается с ним и его любит, потому что она видит: это честный человек», — констатировала Собчак.

А вот об оскандалившейся Долиной Ксения говорила более резко.

«Чья репутация все время рушится на наших глазах? Людей, выстраивающих идеальную картинку. Но люди чувствуют ложь, чувствуют вранье… Когда эти бесконечные котята в профиле, герань на столе и любовь в младенцам…Конечно, ты ждешь, ты хочешь увидеть за этой перфектной картинкой падение. Это внутренне заложено аудиторией, потому что они видят, что невозможно быть таким хорошим. Никогда это не было моей стратегией, потому что я понимаю, что эта стратегия тупиковая. Главное — не молчать полгода, как Долина. Даже она могла из этой ситуации выбраться нормально. Просто она не пошла к хорошим пиар-специалистам. В любой ситуации всегда есть выход. Просто люди часто выход этот игнорируют», — резюмировала журналистка..

