Вино Макаревича* исчезло из магазинов Великобритании

Вино уехавшего из России музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) исчезло с прилавков винных бутиков Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

В Великобритании вино из винодельни Макаревича Einat Winery можно было найти в винном бутике Hedonism Wines предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), а также в онлайн-магазине Grapey. Согласно каталогу Hedonism Wines, в ассортименте были красный сухой бленд 4 Cats 2019 года и красный сухой бленд 3 Other Cats 2020 года.

В описании кошерного красного вина 3 Other Cats отмечалось, что в напитке ощущаются ноты сливы, черной смородины и вишни, а также оттенки кедра, ванили и пряного дуба. Вино 4 Cats также характеризовалось как кошерное и выполненное в стиле Бордо.

Сейчас на сайте Hedonism Wines вина Макаревича нет в наличии. Цена на странице товара не отображается, однако по данным, сохраненным в поисковике, она могла составлять около 40 фунтов стерлингов (примерно 4 тыс. рублей). Это значительно выше средней стоимости вина: по последним данным Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS), средняя цена вина в стране не превышает восьми фунтов.

Предположительно, в магазине Чичваркина вино продавали с наценкой. Оба напитка также можно было купить в онлайн-магазине Grapey за 22 фунта, однако сейчас они тоже исчезли из ассортимента. Следовательно, вино Макаревича в Великобритании нигде не продается.

До этого СМИ выяснили, что виноград, который использует чета Макаревичей, выращивается на палестинских территориях, оккупированных Израилем. Сырье собирают в районе еврейского поселения Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан.

Ранее сообщалось, что у Андрея Макаревича больше нет бизнеса в России.