Shaman ответил на жалобы в прокуратуру из‑за псевдонима на латинице

Певец Shaman отреагировал на жалобу общественницы, которая попросила прокуратуру проверить псевдоним Ярослава Дронова (настоящее имя певца — прим. ред.) на нарушение закона о защите русского языка и ограничении англицизмов. Артист утверждает, что законы он не нарушает, а к пристальному вниманию привык, передаёт «КП».

Ярослав говорит, что с 2022 года «с него спрашивали» за дреды, псевдоним на латинице, кожаные штаны и помещённый туда микрофон, про Байкал и развод в Год семьи.

«Такие люди просто находят, до чего докопаться», — уверен Ярослав.

Дронов считает себя свободным человеком и не собирается изменять стиль со сценическим образом под давлением: живёт в свободной стране и ведёт себя так, как считает нужным.

«Можно быть патриотом и носить кожаные штаны, пользоваться всеми благами цивилизации, хорошо зарабатывать, носить дреды и быть Shaman’ом. Патриотизм — это свобода», — отрезал артист.

Той самой общественницей оказалась жительница Екатеринбурга Екатерина Герлах, которая сообщила, что улыбающийся с рекламной афиши Shaman с песнями на патриотическую тематику ей «резал глаз». Екатерина усмотрела в этой позиции двойные стандарты.