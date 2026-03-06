Шура обвинил в злых намерениях тех, кто хочет вернуть Губина на сцену

Певец Шура высказался о своем коллеге Андрее Губине. Эпатажный артист считает, что всем надо отстать от тяжелобольного певца.

© Global look

Интервью Андрея Губина Ксении Собчак стало главным событием этой недели в мире российского шоу-бизнеса. Певец, вопреки ожиданиям фанатов, все же не собирается возвращаться на сцену. Причина — нездоровье. По словам Губина, ему порой трудно говорить и встать с постели, поэтому и речи не идет о концертах.

Андрея поддержал его коллега Шура. Звезда 90-х убежден, что те, кто требуют камбэка от Губина, на самом деле хотят просто постебаться.

«Настолько на него все набросились... Но все эти предложения идут не от добра этих людей. Кто-то поржать, может, хочет над ним, кто-то что-то... И он это понимает», — поделился Шура с изданием Super.

Певец считает, что Андрей не нуждается в деньгах. Однако сам он готов помочь «мальчику-бродяге», Шура даже не прочь взять кредит, чтобы оплатить лечение Губину. Но только в том случае, если тот сам попросит об этом. Артист также добавил, что считает Андрея талантливейшим исполнителем.

Губин пропал со сцены около 20 лет назад. Причиной ухода из шоу-бизнеса, по словам певца, стала неизлечимая болезнь — прозопалгия лица. Однако специалисты и поклонники Андрея считают, что у него есть психические проблемы. Сам артист это не подтверждал.