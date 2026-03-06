Раскрыто содержание сообщения, которое Бритни Спирс отправила другу после ареста

Бывший ассистент и друг Бритни Спирс Шон Филлип рассказал в эфире программы Good Morning Britain о переписке с певицей после её ареста за вождение в нетрезвом виде. Инцидент произошёл 4 марта в Калифорнии. Бритни, как сообщается, часто «перестраивалась с одной полосы на другую» и превышала скорость.

Шон сам первым написал певице, поинтересовавшись, всё ли у неё в порядке.

«Я в порядке», — коротко ответила Бритни.

Затем Филлип уточнил, не против ли артистка, если он расскажет об этом публично. Спирс снова была немногословна и написала другу лишь: «Валяй».

Филлип отметил, что, несмотря на инцидент, он хочет, чтобы мир знал: Спирс — «замечательный человек».

«Мы все совершаем ошибки. Я люблю её. Она очень сильная. И, как и все, я был удивлён случившимся, но это не в её характере. Она просто чудесный, чудесный человек», — добавил он.

Друг певицы также подчеркнул, что они общаются «почти через день», и заявил, что намерен «защищать её несмотря ни на что», поскольку она «не причиняет вреда».