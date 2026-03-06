Новый 25-летний избранник 41-летней Надежды Сысоевой сидел в американской тюрьме

В конце прошлого года 41‑летняя Надежда Сысоева заявила, что в 2026‑м планирует создать семью. И, судя по последним новостям, актриса движется к поставленной цели: на недавнем концерте Филиппа Киркорова её заметили в компании нового бойфренда. Никаких заявлений об отношениях Надежда не делала, её соцсети тоже чисты на предмет улик. Super провёл расследование и выяснил, кто же стал избранником артистки.

По нашим данным, на концерте поп‑короля с Сысоевой был замечен 25‑летний блогер, известный в Сети под псевдонимом Коля Безопасность. В отличие от актрисы, парень их роман не скрывает — в его соцсетях, например, можно найти видео с того самого концерта, где Коля трогательно целует Надежду в щёку.

Блогер набрал аудиторию, снимая пранки и социальные эксперименты, но в 2025‑м покинул эту нишу и переквалифицировался в стримера на Twitch. Также до 2022 года Безопасность числился полузащитником медиа‑футбольного клуба «Броукбойз». Состав он покинул из‑за рекламы азартных игр, которые были тесно связаны со ставками. Такие рекламные контракты, как писали представители «Броукбойз» в соцсетях, шли вразрез с позицией команды и её генерального спонсора, поэтому с Колей решили расстаться.

Впрочем, в том же 2022‑м блогеру было не до футбола. Он задумался об эмиграции и был пойман на границе Мексики и США. В Америку, куда стремился Коля, он всё же попал и следующие два года провёл в тюрьме штата Техас за попытку незаконного пересечения границы.

«Там 9 из 12 месяцев +40 градусов жара, в это время внутри камеры полный [ужас]. Думаю, вы представляете, что такое 100 мужиков, а ещё и когда туалет и душ находятся внутри барака. Какая там была вонь, я просто [в шоке]. Свет выключался в 01:00, а включался в 04:20 на завтрак. Распорядка никакого не было: кто спит, кто не спит — вообще [всё равно]. А днём шум такой, что ощущения, как будто находишься на вокзале», — рассказывал блогер про условия содержания в техасской тюрьме у себя в Telegram‑канале, выйдя на свободу в 2025 году.

О своём тюремном сроке Безопасность не умалчивает, а делает на нём контент. Времени, которое он провёл в американских застенках, Коля также посвятил ролик на YouTube, где рассказал, что вину не признаёт, а своё заключение считает несправедливым. Также, по мнению блогера, переход границы США через Мексику должен быть легальным.

Ну а пока Иммиграционная и таможенная полиция США глуха к предложениям Коли, он продолжает стримить, развивать соцсети и собственный VPN‑сервис. После освобождения Безопасность также вернулся в медиа‑спорт — правда, сменил дисциплину и теперь играет за баскетбольную команду Pena. В прошлом сезоне в составе команды играла и Надежда Сысоева.

Судя по всему, новыми отношениями актриса довольна. Иначе как объяснить, что в недавнем выпуске реалити‑шоу про Джигана и Оксану Самойлову она настоятельно рекомендовала последней присмотреться к молодым баскетболистам?