Бузову назвали русской Мадонной

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил успех певицы, актрисы и телеведущей Ольги Бузовой. Его слова передает «Абзац».

«Я называю ее русской Мадонной. Мадонна тоже ни разу не певица, вживую петь не умеет», — заявил Соседов.

По словам критика, американская исполнительница Мадонна смогла добиться успеха благодаря правильно подобранному репертуару и своей команде. Таким же образом построила карьеру Бузова, не обладающая талантом вокалистки, но цепляющая слушателей. Соседов отметил, что артистка рано встает и много репетирует, выжимая все из небольшого потенциала.

«У нее колоссальное трудолюбие и желание славы. Наверное, это тоже своего рода талант», — подытожил Соседов.

Ранее сообщалось, что Бузова стала самой популярной исполнительницей в России. По итогам исследования, в общий топ артисток также вошли Надежда Кадышева, Инстасамка, Мари Краймбрери, Анна Asti, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и Betsy.