Суррогатная мама высказалась о рождении детей Галкина* и Пугачевой

Отношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина* начались в далеком 2001 году. Причем познакомил будущих супругов Филипп Киркоров, который на тот момент был мужем Примадонны. В 2005-м Пугачева официально развелась с поп-королем отечественной эстрады и начала жить вместе с Галкиным*. И только в 2011-м влюбленные официально зарегистрировали свои отношения, а после венчались.

В сентябре 2013 года Алла Борисовна и Максим* стали родителями. Наследники пары, двойняшки Лиза и Гарри, появились на свет в подмосковной клинике. На тот момент исполнительнице хита "Айсберг" уже было 64 года, и, разумеется, многие усомнились, что именно она приходится биологической мамой близнецов.

Чтобы пресечь всякие домыслы, Пугачева призналась, что еще за 12 лет до появления на свет Лизы и Гарри прошла процедуру по заморозке яйцеклеток. Так что благодаря проницательности звезды и при помощи суррогатной матери ей и удалось завести еще двоих детей. При этом имя женщины, родившей близнецов, Пугачева и Галкин* держали в секрете.

Однако в СМИ не раз писали, что услугу звездной чете оказала жительница Казани Елена Ширина. Она прекрасно знала, кому будет рожать детей. Милую блондинку с голубыми глазами даже потом приглашали на съемки ток-шоу "Прямой эфир".

"Когда бог дает возможность, физическое состояние, то почему бы нет? Может, я такой человек, но мне не было тяжело отдавать детей, потому что я знала, что приношу таким образом им счастье", — делилась Ширина.

На днях стало известно, что Лиза и Гарри узнали, что их родила не Пугачева. В Сети возмущены этой информацией. Мол, родители должны были сразу рассказать детям об их необычном происхождении. Иначе, начитавшись конспирологических версий, двойняшки могли испытать шок.

*включен Минюстом России в список физлиц-иноагентов