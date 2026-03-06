Алсу неожиданно оправдала любовницу, призвав к ответу гулящего мужа

Алсу не считает, что в измене виновата любовница. Примечательно, что и сама певица пережила предательство экс-супруга.

© WomanHit.ru

Алсу летом прошлого года оформила развод с Яном Абрамовым. Предположительно, брак разрушили интрижки бизнесмена, в частности, с моделью Анастасией Решетовой. Однако никто из этой троицы не комментировал подобные слухи.

Сегодня Алсу неожиданно вышла на связь с рассуждениями об измене. Артистка оправдала любовниц, отметив, что призывать к ответу нужно мужчин-предателей.

«Если честно разобраться, мужчина — не вещь, которую можно украсть из чужой жизни, и не баран, которого можно увести на веревке. Он человек, который принимает решения. И если в этой истории есть предательство, то совершает его именно он», — заявила Алсу.

Этот вывод она назвала неудобной правдой и призналась, что раньше и сама в изменах винила любовниц.

«Очень часто „вторая женщина“ даже не знает, что она вторая. Ей рассказывают, что „там все давно закончилось“, что „мы живем как соседи“, что „я давно хотел уйти“. И две женщины начинают ненавидеть друг друга...» — продолжала свое рассуждение исполнительница.

Она пришла к выводу, что в измене виноват только мужчина, даже если любовница знает о наличии жены. По мнению Алсу, у таких дам серьезные проблемы с самооценкой. Но они по-прежнему остаются жертвами ситуации, как и обманутые жены.