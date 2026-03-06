Вышедшую в голом платье Самойлову попросили не позориться

Оксана Самойлова возмутила фанатов чрезмерно откровенным образом. Пикантный аутфит посчитали неуместной провокацией.

Оксана Самойлова и Бьянка Цензори внезапно поменялась местами. Пока супруга Канье Уэста шокирует публику сдержанным и закрытым аутфитом, российская бизнесвумен щеголяет практически безо всего.

Блогерша появилась на fashion-мероприятии в длинном прозрачном платье, под которым просвечивало нижнее белье. Оксане сделали броский макияж со стрелками и яркой подводкой.

Поклонники не оценили голое платье Самойловой — они отметили, что супруга Джигана борщит с пикантными образами.

«Мне одной кажется, что Оксана зашла не в ту дверь? Мама, которая была примером, катится вниз», «Обычно, когда мужик уходит, говорят, что женщина хорошеет. Здесь по-другому», «Кто ее стилисты? Почему вы над ней так издеваетесь?», «Это уже ненормально», «Вам не кажется, что уже пора скромнеть?», «Мне кажется, ей идет больше образ деревни», — написали фолловеры Оксаны.

А вчера на Оксану пожаловалась одна из ее дочерей. Лея заявила, что у мамы властный характер, и ей приходится под нее подстраиваться. «Бывает на съемках, что я не хочу, например, что-то надевать, мне не нравятся вещи. Говорю: „Ну, мама, я не буду ее надевать“. Она говорит: „Да давай, надевай, снимись, все равно потом снимешь“», — рассказала девочка. Лея добавила, что всегда уступает маме, чтобы не расстраивать ее.