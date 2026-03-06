Садальский высмеял назначение Безрукова во МХАТ

Станислав Садальский одним из первых прокомментировал новость о назначении Безрукова худруком МХАТа. Шоумен процитировал культовую фразу Гафта о звезде «Бригады».

Сегодня стало известно, кто займет пост худрука МХАТ имени Горького — этим человеком стал Сергей Безруков. Новость сообщила Ольга Любимова, министр культуры РФ. Исполняющим обязанности ректора Школы-студи МХАТ стал Константин Хабенский.

О назначении звезды «Бригады» одним из первых высказался Стас Садальский. Шоумен не в восторге от данной кандидатуры в качестве худрука.

«Ничего против не имею, просто звучит комично — БезРУКов назначен Руководителем! В очередной раз колоду перетасовали. Он же Высоцкий, он же Есенин, он же Пушкин! Понятно: хаотические назначения — от плохого к худшему. Уж лучше бы Богомолов, хотя бы неглупый», — написал артист в личном блоге.

В конце своего текста он процитировал уже культовую фразу покойного Валентина Гафта о Безрукове: «Умереть не страшно. Страшно, что после смерти могут снять фильм и тебя сыграет Безруков!»

Сам Сергей пока что не давал развернутого комментария о своем назначении. Он лишь поблагодарил Министерство культуры за оказанное ему доверие. Хабенский тоже не давал никакой публичной реакции.

С 2021 году художественным руководителем был Владимир Кехман. Однако его сняли с должности в сентябре прошлого года, так как в отношении него было заведено уголовное дело.