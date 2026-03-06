Стало известно, сколько заработают организаторы концерта Седоковой в баре

Анна Седокова отправляется в мини-тур по небольшим площадкам. По подсчётам «Звездача», организаторы могут выручить на одном концерте свыше 400 000 рублей. Цены на билеты варьируются от 2 400 рублей до 70 000 рублей.

Формат тура отличается от концертов на больших площадках — Седокова делает ставку на камерную атмосферу небольших заведений. Первое выступление пройдёт в Рязани, затем певица исполнит свои хиты в Ростове.

Ранее Седокова рассказала о том, какие подарки ей на самом деле дарят поклонники. Говоря о наследстве бывшего мужа Яниса Тиммы, артистка призналась: она не против получить квартиру, однако вместо неё ей пока преподносят подарки поскромнее.

