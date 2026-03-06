«Чтобы выжить»: Волкова объяснила неожиданный поступок в отношении матери

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что заблокировала свою маму из-за сложных отношений и на фоне проблем со здоровьем. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Волкова подчеркнула, что хотела «подстраховать семью». Она отметила, что когда на человеке лежит слишком много ответственности, в какой-то момент он «чувствует, что его равновесие начинает пошатываться».

«У меня очень сложный график, проблемы со здоровьем… <…> Я очень благодарна маме, и очень мне больно, что моя мама перестала меня поддерживать. Это очень для меня серьезно, но иногда надо исключить этот контакт, чтобы выжить», - объяснила актриса.

Волкова добавила, что работает с психологом, поскольку все проблемы, включая ее отношения с матерью, «в голове». Она подчеркнула, что женщинам необходимо прервать этот круг в отношениях со своими дочерьми.

Ранее в беседе со «СтарХитом» Волкова рассказала, что уже несколько месяцев не общается с матерью. Актриса сказала, что начала «болеть от разговоров, требований и претензий».