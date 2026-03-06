Группу «Бумбокс» признали критически важной для Украины

Власти Украины признали критически важным для страны музыкальный коллектив «Бумбокс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Украинский минкульт заявил, что группы «Бумбокс» и «Без Ограничений» получили статус критически важных предприятий, необходимых для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения и потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Этот статус дает право на отсрочку от мобилизации половине военнообязанных сотрудников таких компаний, а также на выезд за границу для проведения туров по сбору средств для ВСУ.

В 2014 году создатели хита «Вахтерам» отказались от выступлений в России, а в 2022-м солист группы Андрей Хлывнюк вступил в ряды ВСУ. В ноябре 2023 года музыкант рассказывал, что ушел из армии Украины ради гастролей по Европе.

В октябре 2024 года продюсер Сергей Дворцов сообщил, что группа «Бумбокс» зарабатывала на концертах в России от 2,5 млн рублей. Тогда шоумен выразил уверенность, что коллектив не сможет построить карьеру за границей. По его словам, за рубежом нет ни тех денег, которые артисты зарабатывали в России, ни условий для работы.

В 2025 году «Бумбокс» отказался от песен на русском.