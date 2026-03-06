Тяжелый развод, измена и молодой жених: как сложилась судьба Татьяны Булановой

Звезда эстрады Татьяна Буланова поет о близких и понятных каждому человеку вещах. В жизни она не дает волю слезам, хотя поводы для этого имелись. Starhit вспомнил жизненный путь артистки в день ее 57-летия.

Творческий союз

С первым супругом, продюсером Николаем Тагриным, Татьяна Буланова прожила под одной крышей 13 лет. Они встретились в самом начале 90-х, когда девушка была студенткой Ленинградского мюзик-холла. Николай проводил кастинг солисток в свой ансамбль «Летний сад» — Буланову продюсеру рекомендовал знакомый преподаватель. Успешный творческий союз перерос в семейный.

В то время молодые люди были совсем не богаты. Татьяна вспоминает, что свадебное платье она купила за 65 рублей и вручную вместе с мамой его переделывала. Впоследствии звезда не раз выступала в этом наряде на сцене.

Когда муж узнал о беременности супруги, то отказался прерывать гастрольный график. До самых родов певица выступала, скрывая живот под платьями-балахонами.

«12 марта 1993 года я приехала с записи "Странной встречи" из Москвы, а 19 марта родила Сашу. Ужасно боялась, что все случится в поезде. Я не спала ночь, прислушивалась ко всем этим шевелениям. Но в эмоциональном плане это был, наверное, один из самых лучших периодов…», — делилась артистка.

Татьяна винила в разрушении брака только себя. Буланова влюбилась в футболиста Владислава Радимова настолько сильно, что ничего не смогла с собой поделать. Развод был тяжелым и для артистки, и для продюсера. Последний в один момент прекратил общаться с сыном и выбросил из квартиры все, что могло напоминать ему о бывшей жене.

Скандал с изменой

Знакомство c Радимовым началось в 2004 году — знаменитая артистка взяла у футболиста по просьбе питерской газеты «Наш "Зенит"» интервью. Татьяна ничего не знала о спортсмене, однако капитан «Зенита» проявил себя как умный, симпатичный и общительный человек. Через некоторое время уже казалось, что они знают друг друга много лет.

Они долго переписывались с Владом и в какой-то момент поняли, что не могут друг без друга. В один момент футболист сделал предложение. В тот же вечер у Татьяны состоялся непростой разговор с супругом. К слову, близкие отношения с Владиславом начались только после развода. В 2016 году Буланова развелась со спортсменом.

«То, что мы с Радимовым столько прожили вместе, — это моя заслуга. Приходилось на что-то глаза закрывать. В браке можно многое прощать, даже измену. Например, если случилась долгая разлука, измена — чисто физический аспект, но, если человек намеренно развлекается на стороне, вот тут прощать не надо», — рассказывала позже актриса.

Знаменитость не смогла простить супругу медийный скандал, причиной которого стало то, что Владислава заметили в обнимку с девушкой. Радимов отрицал измену. Позднее он отрицал обвинения в том, что не платит алименты, из-за чего Татьяна подала в суд.

«Неужели ты думаешь, что я не давал денег на ребенка? Или ему чего-то не хватало? Да все знают, как я к сыну отношусь! Удивительная история, но Бог ей судья!», — сетовал футболист в соцсетях.

Однако откровения на этом не закончились. После развода с первым мужем Татьяна какое-то время жила с ним под одной крышей. Произошло так и во второй раз.

«С Владом только недавно разъехалась. Не знаю, что сейчас у него в личной жизни, но думаю, все хорошо. Я же свободна и нахожусь в поиске любимого мужчины», — признавалась знаменитость в 2019 году.

Молодой муж

Долгое время Татьяна не раскрывала подробности личной жизни, что привело к слухам. Осенью 2020 года певице приписали роман с ведущим Артемом Анчуковым. На самом же деле в тот момент Буланова уже познакомилась через подругу с бизнесменом Валерием Рудневым, который был младше на 19 лет. В период пандемии предприниматель максимально сблизился с певицей и ее детьми.

Артистка говорила, что больше не собирается становиться матерью и не рвется замуж. Однако в ноябре 2022 года оказалось, что Татьяна лукавила — в соцсетях она продемонстрировала роскошное помолвочное кольцо из платины с танзанитом и круглыми бриллиантами. 2 июня 2023 года пара сыграла свадьбу в Петербурге. Сейчас артистка по-настоящему счастлива, ведь не только переживает вторую волну популярности, став кумиром молодежи, но и наслаждается заботой супруга.