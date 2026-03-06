Лещенко объяснил, почему не дарит супруге подарки на 8 Марта

Мужчина должен дарить подарки любимой по велению сердца, а не по датам в календаре. Такое мнение высказал певец Лев Лещенко. Он признался, что не любит дарить своей жене Ирине какие-то подарки на конкретные даты.

© Вечерняя Москва

— Это прошлый век, это очень приедается, когда мы дарим подарки именно на 8 Марта, на 23 Февраля, на Новый год. Почему бы не дарить их тогда, когда есть такой порыв в душе? А мы ждем специальных дней, чтобы это сделать, — уточнил Лещенко.

При этом певец сообщил, что в обычные дни часто дарит жене цветы, готовит для нее завтраки и делает приятные сюрпризы. Он подчеркнул, что ему не нужно ждать праздников, чтобы радовать любимую.

— Я так поступаю практически каждый день. И советую другим мужчинам поступать точно так же, — заключил Лещенко в беседе с Общественной Службой Новостей.

Шоумен Никита Джигурда также ранее сообщил журналистам, что отмечает 8 Марта каждый день. По его словам, любой женщине важно слышать приятные слова в свой адрес не только раз в году. Он назвал «скотством» поведение, когда слова любви произносятся только в конкретные даты.