«Сильно ранит»: Бледанс поддержала Славу после громкого скандала

Нельзя оставлять безнаказанным скандальное поведение зрительниц на концерте певицы Славы, артистке стоит подать в суд. Об этом заявила актриса Эвелина Бледанс, слова которой приводит Telegram-канал «Звездач».

Ранее певица Слава оказалась в центре скандала после концерта в Пензе. Там зрительницы обвинили артистку в том, что она поет «под фанеру» и потребовали от нее уйти. В итоге певица ушла за кулисы. В комментариях, появившихся в соцсетях после концерта, публика начала подозревать Славу в выступлении в нетрезвом виде.

Сама артистка заявила, что не была пьяна, просто очень плохо себя чувствовала, ее буквально «шатало из стороны в сторону» от слабости из-за болезни, но от выступления она не могла отказаться, так как это грозило многомиллионными штрафами.

Актриса Эвелина Бледанс отметила, что певица вышла на сцену, рассчитывая, что может порадовать своих зрителей, но ей буквально «наплевали в душу».

«Артист — это очень тонкий организм, который нужно настраивать. Слава надеялась, что сможет дать публике то, что она ждет, но публика была с ней очень жестокой. То, что позволяли себе зрительницы этого зала, нельзя оставлять безнаказанным! Нужно подать в суд, чтобы остальным не было повадно», — считает она.

По мнению Бледанс, такое поведение зрителей «сильно ранит», и некоторые артисты просто не смогли бы вновь выйти на сцену после подобного инцидента.