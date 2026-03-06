От Жукова до «Матушки-земли»: топ-5 самых популярных артистов для частных концертов

Продюсер Илья Саглиани назвал Сергея Жукова, Филиппа Киркорова и Татьяну Куртукову артистами, которые будут наиболее востребованы на частных мероприятиях в новом сезоне. Об этом Саглиани рассказал «Комсомольской правде».

Саглиани отметил, что выступления артистов уже начали бронировать на высокий свадебный сезон в мае - сентябре, а также на другие частные летние мероприятия - корпоративные юбилеи, профессиональные праздники, дни рождения.

Продюсер заявил, что артист «номер один» для частных мероприятий в России - солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Саглиани указал, что песни Жукова знают люди разных возрастов. После Жукова продюсер указал певца Григория Лепса.

«Также в списке Филипп Киркоров, Николай Басков. И Татьяна Куртукова», - считает Саглиани.

По его словам, исполнительница «Матушки-земли» Куртукова - уже давно не певица «одного хита». Он заявил, что у нее есть репертуар и она «уже стала большой звездой».

В 2025 году Куртукова получила премию МУЗ-ТВ в номинации «Песня года» (за композицию «Матушка»). Позже она была признана «Лучшей поп-исполнительницей российского интернета».