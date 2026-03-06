Нагиев рассказал о детстве в нищете

Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев на «Форуме в большом городе» признался, что вырос в нищете.

© Вечерняя Москва

— Я вырос в патологически бедной семье, патологически бедной. Были моменты, когда мы с мамой маленького брата отправляли к папе, а сам я находил две копейки на улице — мы покупали четвертушку хлеба и с водичкой ее пили. Вот такая у нас была степень нищеты, — сказал он.

По словам знаменитости, во время службы в армии он принял решение поступать в театральный институт. Однако артист столкнулся с жесточайшим отбором — на одно место претендовали 255 человек.

— Мне мама сказала: «Димочка, езжай в Екатеринбург, там 50 человек». Я говорю: «Ну, я схожу посмотрю, где это», — и я поступил в театральный институт единственный со всеми пятерками, — приводит слова Нагиева Super.ru.

Ранее Mash сообщил, что Нагиев купил апартаменты в роскошном пятизвездочном отеле Дубая Kempinski Palm Jumeirah. По данным канала, стоимость резиденции на берегу Персидского залива составляет более 300 миллионов рублей. Сделку сопровождало местное агентство недвижимости. Апартаменты приобретались у частного владельца, поскольку застройщик реализовал все лоты еще на стадии строительства.