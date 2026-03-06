Журналистка Надежда Стрелец заявила об «организованной травле» в свой адрес. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Стрелец-Молодец».

Она приложила скриншоты из Telegram-каналов, которые оставили рецензию на ее интервью с актером Сергеем Буруновым. В ряде каналов критические отзывы начинаются с одних и тех же слов.

«Один и тот же нарратив — в данном случае "обесценивание", "токсичность". Запускаем рилсы с этим месседжем в запрещенную соцсеть. Логика клипового мышления — посеять мысль, что это так. Разбираться будут потом, что там было сказано на самом деле, какой был контекст и так далее. Далее — посев по анонимным сеткам и пабликам, где у нас до сих пор рейдерская модель 90-х», — написала Стрелец.

По мнению журналистки, происходящее — это «системная кампания дискредитации» или «организованная травля». Она задалась вопросом, кому это надо, подчеркнув, что он «риторический».