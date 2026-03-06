Шаврина просит суд исправить завещание сына

Екатерина Шаврина, народная артистка России и исполнительница русских народных песен, подала исковое заявление о том, что в завещании ее сына неверно указана дата ее рождения. Григорий, единственный сын певицы от отношений с композитором Григорием Пономаренко, умер в колонии в прошлом году.

Как стало известно «МК», заявление об ошибке в завещании было зарегистрировано в Пресненском районном суд. Сын артистки, модельер мужской одежды Григорий Шаврин скончался 11 мая 2025 года в колонии строгого режима, где отбывал наказание за хранение и сбыт наркотических веществ, не дожив до своего 62-го дня рождения всего несколько дней. Причиной смерти назвали сердечную недостаточность. Пенсионер страдал от различных хронических недугов. Его знаменитая мать рассказывала, что сын в юности попал в плохую компанию, где пристрастился к запрещенным веществам. Долгие годы Шаврина безуспешно боролась с пагубной зависимостью Григория, но безрезультатно.

1 февраля 2023 года сотрудники полиции задержали Григория Шаврина в деревне Десна в Новой Москве, где он жил, при попытке сбыть амфетамин в крупном размере. 5 г запрещенного вещества у него заказал постоянный клиент – сосед, иногда в качестве оплаты за наркотик выполнявший для Шаврина ремонтные работы.

Правоохранители подошли к приятелям во дворе после сделки, когда те вышли покурить. В доме сына народной артистки было обнаружено еще более 40 г амфетамина. Задержанный объяснил, что заказывал психотропное вещество по Интернету для личного употребления и для своих друзей. Щербинский районный суд приговорил Шаврина к 4,5 года колонии – наказание ниже низшего предела – с учетом состояния здоровья подсудимого и наличия двух малолетних детей на иждивении.

Судя по всему, ошибка в завещании отца мешает потомкам Григория и другим наследникам вступить в наследство. Теперь с этим предстоит разбираться суду.