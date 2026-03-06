Киркоров согласился с Пугачевой

Филипп Киркоров поделился воспоминанием о философии Аллы Пугачёвой в отношении денег.

По его словам, она считала, что их нужно ровно столько, «чтобы не чувствовать себя униженной». Артист полностью разделяет эту позицию.

«Я категорически согласен с ней в определении того достатка, который должен быть», — заявил Филипп Бедросович в разговоре с «МК».

Артист подчеркнул, что никогда не выступал ради заработка. Хотя профессия приносит ему немалый доход, он всегда инвестировал средства в собственное развитие — в программы, клипы и бизнес‑проекты.

Напомним, что Пугачёва и Киркоров развелись в 2005 году после 11 лет брака. Журналисты и инсайдеры называли разные причины — от измен и вспыльчивого характера обоих до финансовых проблем.

