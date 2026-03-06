Муцениеце посетовала на досадную проблему спустя три месяца после родов

Артистка не рассчитывала на такие последствия.

© WomanHit.ru

Агата Муцениеце (с недавнего времени — Дранга) призналась, что после рождения третьего ребенка никак не может прийти в прежнюю форму. Об изящной фигуре артистке остается пока только мечтать. Лишние килограммы уходить не спешат, несмотря на активные тренировки.

Агата заявила, что набрала шесть килограммов, которые никак не удается сбросить. В спортзал она ходит исправно, но цифры на весах пока не радуют.

«Пока нет результата, но мы не сдаемся. Надо продолжать ходить в зал — и результат все равно придет», — сообщила Муцениеце в беседе с Super.

Напомним, что недавно Агата официально сменила фамилию. Актриса объяснила, что отказалась от прежней, потому что никто не мог правильно ее выговорить. Впрочем, будучи в браке с Павлом Прилучным, она не задумывалась о том, чтобы взять его фамилию. Так что выводы напрашиваются сами собой. Похоже, звезда наконец встретила главного мужчину в своей жизни, который относится к ней бережно и трепетно.

В первый день весны Агате исполнилось 37 лет. Петр Дранга опубликовал трогательное поздравление в честь важного дня. К слову, общую дочь пары поклонники пока так и не видели. Звездные родители продолжают скрывать и имя, и внешность наследницы.