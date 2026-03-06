Стало известно, кто покинул шоу «Маска» в четвёртом эпизоде

Накануне вышел свежий выпуск шоу «Маска», по итогам которого номинантами на вылет стали артисты под масками Богатыря, Барана и Коралла. Зрители спасли Барана, а судьи решили оставить Коралла. Финал получился неожиданным: маску пришлось снять Богатырю.

Мнения членов жюри в процессе угадывания личности артиста в образе Богатыря разделились. Родригез предполагал, что под маской — Тарзан, Киркоров вместе с Тодоренко ставили на Харламова, а Лазарев с Валерией — на Кологривого. Сюрпризом для всех стало то, что за образом сурового воина скрывался солист группы «Динамит» Илья Зудин.

Напомним, что Регина Тодоренко не приняла участия во втором выпуске шоу «Маска» на фоне громкого скандала из‑за инцидента, когда она намеренно подмешала мёд в чай человеку с аллергией. Позже Super в беседе с PR-менеджером телеведущей выяснил, почему она на самом деле не появилась в эфире и связано ли это с этой неприятной историей.