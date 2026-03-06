Захлопнул дверь: солист «Отпетых мошенников» раздавлен смертью жены
В самом начале марта певец Сергей Аморалов потерял любимую супругу. Известие о смерти Марии разлетелось по Сети лишь вчера.
Минувшим днем СМИ всколыхнуло печальное известие. В семье солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова произошла непоправимая трагедия. Его супруга Мария Эдельвейс ушла из жизни в возрасте 44 лет. Все случилось еще 1 марта.
Журналисты писали, что жизнь женщины оборвалась из-за серьезных проблем со здоровьем. Мария долгое время боролась с почечной недостаточностью. В последние дни ее состояние стало критическим. Музыкант лично доставил жену в медицинское учреждение, однако врачи не смогли ее спасти.
Бывший продюсер «Муз-ТВ» Олеся Сазыкина поделилась воспоминаниями о Марии. По ее словам, супруга артиста вела закрытый образ жизни и редко появлялась на публике. Семья долгие годы мечтала о детях, но пара так и не смогла стать родителями.
Сейчас 47-летний Сергей Аморалов находится в глубоком отчаянии. Певец избегает любых контактов с прессой и отказывается давать интервью. Когда съемочная группа попыталась навестить его дома, артист лишь подтвердил факт смерти жены и попросил оставить его в покое.
«Мои коллеги с телевидения пытались узнать какие-то подробности. Посылали съемочную группу к нему домой. „Да, Маши больше нет“, — сказал он им и захлопнул перед ними дверь», — рассказала Олеся.