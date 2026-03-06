Филипп Киркоров рассказал, что подарит дочери на 8 Марта, и раскрыл, чем она его удивила на 23 Февраля
Филипп Киркоров рассказал, что дочь — Алла‑Виктория — удивила его подарком на День защитника Отечества.
На первой велотренировке с артистом под его песни, приуроченной к 8 Марта и выходу нового альбома, Филипп объяснил, что получил от наследницы редкие духи. Звёздный отец уже подготовил для девочки ответный подарок на 8 Марта.
«Она нас тоже удивила на 23 Февраля — подарила мужские подарочки. Заказала с каких‑то сайтов духи, Мартину — кроссовки модные», — поделился Филипп.
Поп‑король планирует порадовать дочку качественными косметическими средствами, к которым Алла‑Виктория проявляет интерес.
«Ну у нас одна девочка в семье сейчас — Алла‑Виктория, поэтому мы с Мартином готовим ей подарочки на 8 Марта. Ну что любят девочки в таком возрасте? Косметику хорошую. Любит косметику, очень любит все эти девичьи радости, уходы», — сказал артист.
