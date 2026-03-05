Нагиев грубо ответил журналистке на вопрос о дубайском жилье

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев грубо ответил журналистке на вопрос о жилье в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во время разговора Нагиева с представителями СМИ на мероприятии в Москве. Одна из журналисток попросила телеведущего прокомментировать новости о том, что Нагиев купил жилье в элитном дубайском комплексе, после чего начал постоянно жаловаться на соседей.

«Вот кто это писал! Ты, моя девочка? Кто жалуется? Вот перед вами молодой человек задал вопрос об актерах, а я бы поднял вопрос и о журналистике. Почему вы, когда пишете, не отвечаете за свои слова? Вы сейчас назвали несколько фактов, не имеющих ко мне никакого отношения», — заявил он.

Помимо этого, телеведущий также добавил, что ему негде публично опровергнуть подобные слухи.

«Я не могу ответить! И мне некуда крикнуть, кроме как в зад своей собаке, либо в телевизор — что ко мне это не имеет никакого отношения! Понимаете? Вот вы сейчас: “Соседи жалуются”. Какие соседи?! Я с удовольствием бы вам сказал: “Пойдемте обойдем людей, которых я не знаю”. Я не общаюсь с соседями. Но пойдемте и спросим», — добавил он.

