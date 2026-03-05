Брэда Питта с возлюбленной заметили на отдыхе в Греции

Актера Брэда Питта с девушкой Инес де Рамон засняли на отдыхе в Греции. Об этом сообщает InStyle.

© Газета.Ru

Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон заметили во время прогулки по греческому острову Идра. Актер выбрал белый бомбер, джемпер и серые брюки. Образ дополнила панама Burberry и объемная сумка цвета хаки. 33-летняя Инес де Рамон предпочла для выхода дубленку и черные расклешенные джинсы.

Недавно Брэд Питт и Инес де Рамон посетили премьеру фильма «Одинокие волки», которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. На мероприятии возлюбленная актера появилась в белом облегающем макси-платье, которое дополнила массивными серьгами и золотым клатчем. После этого интернет-пользователи обвинили Инес де Рамон в копировании стиля бывшей жены Питта.

До этого стало известно, что девушка Брэда Питта хочет встретиться с его экс-супругой Анджелиной Джоли. Сообщалось, что Инес де Рамон намерена выслушать позицию актрисы и сделать все возможное, чтобы убедить Питта дать ей то, что та хочет.

Ранее 17-летний сын Анджелины Джоли и Бреда Питта кардинально сменил имидж.