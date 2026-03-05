Первая жена Яниса Тиммы влепила Седоковой смачную оплеуху

Янис Тимма скончался в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года. С момента трагедии прошло уже больше года, но близкие баскетболиста не могут смириться с утратой.

В Хорошевский суд Москвы поступил иск от родственников Тиммы к его вдове Анне Седоковой. Родители спортсмена Райтис и Аусма Тимма, а также его первая жена Сана Оша требуют раздела совместно нажитого имущества Яниса и Анны. Родственники баскетболиста уверены, что певица присвоила себе его квартиру и деньги.

Однако Седокова утверждает, что никогда ничего не брала у бывшего мужа, сама на все заработала. Более того артистка заявила, что экс-супруга баскетболиста и так живет в квартире, которую Янис оставил сыну, а ее нынешний избранник ездит на автомобиле Тиммы. По мнению Седоковой, близкие покойного спортсмена просто хотят поживиться за ее счет.

Артистка, пытаясь защитить себя от нападок, написала нынешнему супругу Саны Марцису Ошу. Он прочитал гневное сообщение от Анны, но отвечать не стал. Зато показал Сане, а та решила высказаться в публичном поле.

Модель взорвалась от слов, что Седокова написала ее новому мужу. Сана заявила, что внимание певицы к ее жизни и мужчинам удивляет.