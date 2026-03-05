Лолита повысила гонорар на миллионы рублей

Певица Лолита, которой пришлось 15 февраля отменить концерт в Волгограде из-за отсутствия спроса на билеты, повысила гонорар за свое выступление на два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как утверждает издание, гонорар вырос в 2025 году. Ранее Лолита Милявская брала за выступление продолжительностью один час четыре миллиона рублей. Теперь эта сумма составляет шесть миллионов, а хронометраж концерта уменьшился до 45 минут.

При этом райдер артистки остался неизменным. Она требует машину представительского класса, авиабилеты первого класса и размещение в пятизвездочных отелях.

15 февраля Лолите пришлось отменить концерт в Волгограде из-за бойкота зрителей, раскупивших менее половины билетов. На певицу, в 2024 году участвовавшую в голой вечеринке Анастасии Ивлеевой, также пожаловались прокурору Волгоградской области бойцы специальной военной операции.