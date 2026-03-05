Ждал всю жизнь, а она ушла так рано: кем была жена Сергея Аморалова

Мария Эдельвейс скончалась 1 марта. Несколько лет она страдала от почечной недостаточности. В конце февраля 2026 года здоровье жены Сергея Аморалова резко ухудшилось. Певец отвез любимую в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Эдельвейс было 44 года.

О жене солиста "Отпетых мошенников" известно немногое. Сергей встретил Марию, когда ему было 26 лет, а ей — 23. Познакомились они в ночном клубе. Артист признался, что именно такую девушку он и ждал всю жизнь. После первого же свидания, которое длилось до утра, Аморалов принял решение жениться. Но со свадьбой пара не спешила.

Эдельвейс окончила педагогический институт, строила карьеру, развивалась как преподаватель — прошла языковые курсы, а потом решила сменить профессию и выучилась на телеведущую, но и этого ей было мало, тогда Мария стала изучать дизайн одежды. При этом она не сидела без работы, жена Аморалова была профессиональной моделью.

Предложение руки и сердца Сергей сделал Марии после четырех лет совместной жизни. При чем с оригинальностью артист переборщил. Утром ничего не подозревающую девушку разбудил настойчивый стук в дверь. На пороге стояли люди в форме сотрудников правоохранительных органов, они ворвались в квартиру и начали "обыск". Когда "оперативники" нашли кольцо, Аморалов встал на одно колено перед любимой, но Эдельвейс была шокирована и не понимала, что происходит.

Поженились Сергей и Мария в день бесконечности — 8 августа 2008 года. Гостям свадьбы особенно запомнился первый танец молодоженов и предшествующее ему трогательное признание Аморалова. Сергей объявил: "Эту песню меня просили петь многие девушки, но я ни разу ее не пел своей любимой и единственной". После этих слов он исполнил для Марии "Люби меня люби".

Когда артиста закончил петь, молодожены сняли обувь и вместе повторили знаменитый танец героев Джона Траволты и Умы Турман из "Криминального чтива".

17 лет супруги прожили в любви и согласии. Жена поддерживала Аморалова в трудные моменты, например, после смерти "отпетого мошенника" Тома Хаоса в 2022 году. Сам же Сергей не раз отмечал, что половина его успехов — заслуга жены, певец благодарил судьбу за встречу с ней, подчеркивая, что они идеально подходят друг другу.

Свою любовь Аморалов и Эдельвейс дарили кошке по кличке Маргоша и нескольким шиншиллам. Детей в паре не было, хотя они мечтали стать родителями.