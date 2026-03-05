Дочь Оксаны Самойловой пожаловалась на властный характер матери

Дочка Самойловой и Джигана рассказала, на какие уступки она идет ради матери. Девочка делает все, чтобы не огорчать Оксану.

Оксана Самойлова воспитывает четверых детей от Джигана — трех дочек и сына. Со старшей Ариэлой у нее уже сложились непростые отношения. Девочка с определенных пор отказалась появляться в мамином блоге. Позднее блогерша пожаловалась на нее, отметив, что переживающая пубертат Ари отбилась от рук, а однажды она даже чуть не решилась на суицид.

Лея, 11-летняя дочь Оксаны, пока что только на пороге переходного возраста. Она старается угождать маме, которая, по всей видимости, обладает властным характером. Сегодня Лея рассказала, что часто отказывается от собственных хотелок в угоду родительнице.

«Бывает на съемках, что я не хочу, например, что-то надевать, мне не нравятся вещи. Говорю: „Ну, мама, я не буду ее надевать“. Она говорит: „Да давай, надевай, снимись, все равно потом снимешь“. То есть всегда побеждает мамина сторона. Так я ей уступаю, ну, чтобы она не расстраивалась», — передает слова Леи Super.

Оксана и Джиган находятся в стадии развода. Решение разойтись звездные супруги приняли в прошлом году. Правда, не все в это поверили, приняв намеки Самойловой о разводе как прогрев перед запуском шоу. Но, как показало время, брак этот действительно идет ко дну. Сейчас решается вопрос о разделе имущества.