Агата Муцениеце объяснила, почему сменила фамилию

Агата Муцениеце заявила, что отказалась от прежней фамилии, так как никто не может правильно её выговорить. Теперь актриса официально — Дранга. Новая фамилия ей нравится, поэтому решение не было мучительным.

«Мне просто надоело, что всем так сложно выговорить Муцениеце, а Агата Дранга звучит так хорошо, так красиво, так здорово, что мне показалось — это классный новый шаг», — рассказала актриса на «Форуме в большом городе».

Тем временем Светлана Бондарчук призналась, что причастна к знакомству Агаты Муцениеце с Петром Дрангой. Она подружилась с Агатой после интервью и познакомила её со своей подругой, которая, в свою очередь, свела актрису с будущим мужем — Петром Дрангой.