Shaman дал резкий ответ на жалобу в прокуратуру в его адрес

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, ответил на обвинение в том, что его сценическое имя пишется на латинице. Об этом сообщает РБК.

© Global look

Напомним, что ранее общественный деятель Екатерина Герлах обратилась в прокуратуру — она потребовала проверить афиши Дронова на предмет нарушения закона о борьбе с англицизмами. Она также заявила, что патриотический исполнитель не должен использовать псевдоним на латинице.

Как объяснил сам Shaman, в России у нескольких артистов похожие сценические имена. При этом он подчеркнул, что закон о борьбе с англицизмами не распространяется на сценические имена.

«В частности, упомянутый закон не распространяется на фирменные наименования и товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. То есть автор претензии либо не знает законы Российской Федерации, либо сознательно сообщает о якобы правонарушении, имея некий умысел. И вот с этим как раз предстоит разобраться правоохранительным органам», — заявил он.

