Умерла супруга солиста «Отпетых мошенников» Сергея Аморалова

Ушла из жизни модель и жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова Мария Эдельвейс. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

© Соцсети

По информации издания, Эдельвейс умерла еще 1 марта. Причиной смерти называют почечную недостаточность.

Отмечается, что сначала состояние женщины резко ухудшилось, после чего супруг доставил Эдельвейс в больницу. Врачи попытались оказать ей необходимую помощь, но спасти ей жизнь не удалось.

Эдельвейс и Аморалов поженились в 2008 году. Они прожили вместе более 15 лет.

Ранее стало известно о смерти модели Аннабели Скофилд.