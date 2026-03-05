Скандалы сына и клиническая смерть: судьба Елены Яковлевой

Каждая героиня Елены Яковлевой в той или иной мере нуждалась в любви, однако самой артистке удалось найти избранника, с которым хочется провести всю жизнь. Starhit вспомнил биографию звезды в день ее 65-летия.

Два мужа

В ГИТИСе у Яковлевой не было отбоя от поклонников, однако самым настойчивым оказался Виктор Раков. Артистка вспомнила, что некоторое время они «романились», а расстались на втором курсе — мирно, осознав, что юношеские чувства не перерастут к крепкий союз.

Вскоре артистка влюбилась в другого однокурсника, Сергея Юлина, и на этот раз вышла за избранника замуж. Как оказалось, артистка поспешила с важным решением — брак продержался всего полгода.

«Просто все мои подружки повально выходили замуж. И я как-то заодно, но потом мы оба подумали, что не получится жить вместе. Там все уже шло к концу, он уехал в Читу к маме с папой. Спустя много лет я была на гастролях там, а он оказался главным режиссером театра, где я выступала. Сергей пришел с женой ко мне в гримерную, она была в положении. Мы мило пообщались», — рассказывала Яковлева.

После устройства в «Современник» артистка начала общаться с Валерием Шальных. Сперва коллеги были лишь приятелями, но на гастролях смогли присмотреться друг другу. Влюбленные съехались, но расписались лишь спустя пять лет. По признанию Елены, брак они зарегистрировали, чтобы на гастролях заселяться в один номер. У супругов родился сын Денис, а всерьез и надолго пара никогда не расходилась.

«Нервы, кажется, что терпеть больше уже не можешь. Выпады какие-то эмоциональные: два артиста в семье», — поясняла звезда причины конфликтов в доме.

Скандальный сын

Последние несколько лет общественность обсуждает наследника Яковлевой. Внимание привлекают многочисленные татуировки Дениса, в том числе на лице. Необычное хобби началось с возмущения парня работой «Почты России»: новогодние подарки родителям пришли с опозданием, и Шальных набил надпись «Русская почта».

«Я же понимаю, что это больно, но он такой. Он себя так чуть-чуть наказывает, может, потому что Скорпион по гороскопу», — рассуждала актриса.

Звезда была против татуировок наследника, но всегда защищала его перед окружающими, подчеркивая, что Денис занимается бодибилдингом и ведет здоровый образ жизни. Молодой человек учился на режиссера, однако бросил это дело, когда всерьез увлекся фитнес-культурой и созданием музыки.

В 2015 году Яковлева объявила, что сын собирается жениться на своей возлюбленной Маргарите, однако брака не случилось — пара не пережила испытание бытом. Через несколько месяцев парень познакомил мать с новой избранницей Викторией Мельниковой, а в 2017 году появилась новость о тайной свадьбе пары.

Казалось, что отношения с женой вдохновляли Дениса — он работал воспитателем, парикмахером, дебютировал в театре и снял собственный клип. Однако спустя полтора года брак распался из-за измен мужчины, а из барбершопа наследника Яковлевой уволили. Денис продолжал эпатировать публику — то красил бороду в розовый, то сводил татуировки, то снова набивал их. В сентябре 2025 года Шальных женился во второй раз, однако личность невесты не раскрыл.

Клиническая смерть

Яковлева привыкла к вниманию окружающих, однако не может терпеть дезинформацию. В 2014 году в СМИ появились слухи о ее смерти — оказалось, актриса рассказала в интервью о клинической смерти, а дальше сработал эффект «глухого телефона».

Однажды Яковлевой стало плохо на сцене. Скорая забрала звезду сразу после спектакля — в больнице врачи выявили скрытую язву желудка и решили экстренно провести операцию. Что-то пошло не так и сердце артистки временно остановилось.

«Страха я не испытывала совсем. Впереди маячил яркий свет. Меня тянуло к нему любопытство. Все эти ощущения трудно передать словами. Вскоре пришлось возвращаться — я пришла в себя», — вспоминала звезда.

В дальнейшем артистка не раз сталкивалась с проблемами со здоровьем. Из-за травмы Яковлева сломала два ребра, на три месяца теряла голос и лечила ухо. В феврале 2022 года в «Ленкоме» отменили спектакль из-за болезни актрисы.

Впрочем, к врачам звезда обращалась не только из-за болезней, но и ради косметологических процедур. Она убирала мешки под глазами, делала круговую подтяжку. На редких снимках без макияжа у актрисы видны морщины, однако в последнее время поклонники заметили, что звезда выглядит моложе, и заподозрили, что секрет в удачной подтяжке. Артистка признавалась, что ей помогают «уколы красоты».